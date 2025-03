En este capítulo, descubriremos la potente sección de biblioteca de Curve para Mac. En primer lugar, aprovecharemos Unsplash, una amplia biblioteca de fotos gratuitas de alta calidad, para realzar tus elementos visuales y contar historias convincentes. A continuación, nos pondremos manos a la obra con los iconos y símbolos. Elige entre los elegantes símbolos SF de Apple y explora un mundo de iconos personalizables para inyectar personalidad a tus diseños. No te preocupes si no existe el icono perfecto: la herramienta Nodo te permite ajustarlos para que coincidan con el concepto que tienes en mente. ¡Pero no se trata solo de elementos preestablecidos! Te enseñaremos a importar tus propias fotos, para que crees una biblioteca personal de inspiración para futuros proyectos. ¿Quieres ahorrar tiempo y esfuerzo? También veremos cómo puedes convertir tus diseños en plantillas reutilizables, accesibles al instante para futuros proyectos.