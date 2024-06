Linearity Move está diseñado para ser accesible a todo el mundo, pero te resultará especialmente útil si eres un/a diseñador/a gráfico/a que siempre ha querido animar o una empresa que quiere desarrollar la animación en su propia oficina para ahorrar tiempo y dinero. Si la animación siempre te ha parecido desalentadora o demasiado compleja de aprender, Linearity Move es para ti. Si has probado otras herramientas de animación y has descubierto que no tenían todas las funciones que necesitabas, Linearity Move es para ti. Si has estado esperando una herramienta de animación simplificada que te permita dar vida a tus diseños estáticos, has encontrado la herramienta adecuada.