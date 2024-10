¿Qué es Auto Animate (Animación automática)?

Da vida a tus diseños en cuestión de segundos

¿Has querido siempre hacer animaciones, pero nunca has encontrado el momento o has tenido el dinero suficiente para aprender a hacerlo? La mayoría de las herramientas de animación que existen son demasiado complejas. Entre una lista irrelevante de funciones y efectos especiales que no necesitas y una interfaz de usuario densa que te impide incluso que puedas empezar, precisas una solución mejor que la que pueden darte las aplicaciones de animación tradicionales. Es precisamente ahí donde entra en juego la magia de la animación automática Linearity Move.