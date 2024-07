No dejes que el miedo te impida probar con la animación. Recuerda que la animación no es una habilidad reservada únicamente a los/as diseñadores/as de gráficos animados: es para todos/as, incluidos/as los/as ilustradores/as como tú. Empieza con formas y colores sencillos, y deja que tu creatividad tome la iniciativa. Con las funciones intuitivas de Linearity Move, podrás experimentar libremente y jugar hasta que des con los movimientos perfectos. Y no olvides que no pasa nada por cometer errores durante el proceso de aprendizaje.

El modo Auto Animate (Autoanimar) crea inmediatamente las transiciones entre las mesas de trabajo (artboards) y las formas.

Los preajustes te permiten aplicar rápida y fácilmente movimientos complejos a tus elementos de diseño.