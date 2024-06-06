营销设计的新玩法
在Linearity，用我们的工具帮您节省时间、共同创作、引爆想象力，为设计过程注入新的活力。
故事开始于 2017 年
我们当时17岁的创始人弗拉基米尔·丹尼拉（Vladimir Danila）着手为平面矢量设计领域提供新的软件。
灵感时刻！
现存矢量软件的缺陷：工具过于复杂，自定义能力有限。 我们的愿景？ 发现问题，解决问题。
我们推出了 Linearity Curve，开创了在 iPad 上进行矢量设计的体验，并将设计过程加快了 30%
我们的 AI 工具可以为您完成繁琐的任务
直观的用户界面简化了导航
用我们的矢量模版开启创意
Linearity Curve 质量上乘，非常易于使用，为创建绝美设计提供了无限的可能性。
Ernesta Smilgeviciute，品牌设计师
除此之外，我们还有...
快来围观 Linearity Move：最新动画软件。
只需点击一下即可制作动画
在 Curve 中创建好矢量图形，然后在 Linearity Move 中轻松地为其制作动画。 只需导入文件并点击 “Auto Animate”，即可在几秒钟内实现由静到动的转变。 我们还支持来自 Figma、Sketch 和 Adobe Illustrator 的文件。
与我们一起塑造设计的未来
加入我们的团队，成为大事的一员。 我们一直在寻找有才华的人，他们与我们一样热衷于为全球创意人员赋能。加入我们！
立即开始使用 Linearity。现在就开始吧！