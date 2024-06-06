营销设计的新玩法

在Linearity，用我们的工具帮您节省时间、共同创作、引爆想象力，为设计过程注入新的活力。

About Us Hero

故事开始于 2017 年

我们当时17岁的创始人弗拉基米尔·丹尼拉（Vladimir Danila）着手为平面矢量设计领域提供新的软件。

创始人

灵感时刻！

现存矢量软件的缺陷：工具过于复杂，自定义能力有限。 我们的愿景？ 发现问题，解决问题。

我们推出了 Linearity Curve，开创了在 iPad 上进行矢量设计的体验，并将设计过程加快了 30%

ic-ar icon

我们的 AI 工具可以为您完成繁琐的任务

ic-sidebar icon

直观的用户界面简化了导航

ic-layers-tab icon

用我们的矢量模版开启创意

Linearity Curve 质量上乘，非常易于使用，为创建绝美设计提供了无限的可能性。

Ernesta Smilgeviciute，品牌设计师
ernesta

除此之外，我们还有...

快来围观 Linearity Move：最新动画软件。

只需点击一下即可制作动画

在 Curve 中创建好矢量图形，然后在 Linearity Move 中轻松地为其制作动画。 只需导入文件并点击 “Auto Animate”，即可在几秒钟内实现由静到动的转变。 我们还支持来自 Figma、Sketch 和 Adobe Illustrator 的文件。

我们正在削减每分钟的动画成本

Move目前处于测试阶段，但我们已经看到了显著的结果。 亲自试用 Linearity Move，推动您的业务向前发展。

加入等待名单了解更多

认识我们才华横溢的创新者团队

在Linearity，我们的国际团队来自不同的背景，并带来了丰富的独特技能。 但是，他们有着共同的使命——将故事变为现实。

弗拉基米尔丹尼拉
弗拉基米尔

CEO

Moritz Powewe
莫里茨

COO

Liia
莉娅

市场营销副总裁

塔纳西斯
塔纳西斯

CTO

Wiebke
韦布克

人事副总裁

我们的投资者

殷拓创投

殷拓创投

FAIR 风投公司

FAIR 风投公司

Possible 风投公司

Possible 风投公司

布拉德利·霍洛维茨谷歌产品副总裁

布拉德利·霍洛维茨

米尔科·诺瓦科维奇

米尔科·诺瓦科维奇

菲利普·马古拉斯

菲利普·马古拉斯

查理·桑赫斯特

查理·桑赫斯特

乔纳森·罗谢尔

乔纳森·罗谢尔

Lutz Finger

鲁兹·芬格

HV Capital

HV 投资机构

唐·林赛

唐·林赛

马丁·辛纳

马丁·辛纳

Discovery 投资公司

Discovery 投资公司

克里斯·希琴

克里斯·希琴

肖恩·莫迪

肖恩·莫迪

托马斯·施罗特博士

托马斯·施罗特博士

丹尼斯·扎达诺夫

丹尼斯·扎达诺夫

克里斯蒂安·西莫内特

克里斯蒂安·西莫内特

468 投资公司

468 投资公司

马丁·温克勒

马丁·温克勒

与我们一起塑造设计的未来

加入我们的团队，成为大事的一员。 我们一直在寻找有才华的人，他们与我们一样热衷于为全球创意人员赋能。

加入我们！

在全球范围内重塑设计

我们直观的端到端平台为营销专业人士和业余爱好者开辟了矢量和动画设计领域未被发现的机会和新的可能性。 我们让团队能够将视觉故事讲述变为现实，所有这些都集中在一个地方。

职业生涯

加入我们由才华横溢的创意人员组成的卓越团队。

了解更多

参与炒作，探索其他人对我们的评价。

了解更多
新闻

随时了解最新更新、设计趋势等。

了解更多
立即开始使用 Linearity。

现在就开始吧！
illus-2