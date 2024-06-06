只需点击一下即可制作动画

在 Curve 中创建好矢量图形，然后在 Linearity Move 中轻松地为其制作动画。 只需导入文件并点击 “Auto Animate”，即可在几秒钟内实现由静到动的转变。 我们还支持来自 Figma、Sketch 和 Adobe Illustrator 的文件。