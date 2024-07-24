加快设计素材的生成
对于小型企业来说，要吸引潜在客户群体，那么商业设计，尤其是广告素材，是必不可少的工具。 但是，数字营销中需要考虑的地方很多，对于想要提升业绩团队来说，设计出引人注目的广告素材可能会变得很麻烦。
每种资产类型在营销组合中都起着独特的作用，全面的营销策略通常将所有资产组合在一起，以最大限度地提高业绩。 幸运的是，通过使用Linearity的这款软件，您的营销团队可以以创纪录的速度实现概念化，并将设计时间缩短一半，从而在几分钟内将更多想法变为设计。
熟练使用所有设计素材
轻松实现有效的跨职能协作，使您的团队能够在营销资产中保持一致的审美观。 我们的预建模板使非设计师可以轻松地为资产创作做出贡献，而无需面临重大技术障碍。
只需在模板中心中选择一千多种行业和平台相关设计中的一种，然后根据自己的喜好编辑颜色、字体和布局即可。
快速完成内容本地化设计
支持向全球目标受众无缝翻译素材。 利用我们的软件能够完美处理希伯来语和阿拉伯语等中东语言从右到左的书写，自信地创建本地化内容而不会出现错误。
Linearity 专为适应不同的全球市场而设计，支持中文（普通话）、日语、俄语和其他西里尔语等语言。 为了使不同地区更容易使用我们的软件，我们的网站还提供简体中文和西班牙语版本。
深受专业团队的喜爱
Linearity的创意组建使企业能够将其营销设计提升到一个新的水平。
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成功导出6百万+ 设计素材
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