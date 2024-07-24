轻松实现有效的跨职能协作，使您的团队能够在营销资产中保持一致的审美观。 我们的 预建模板使非设计师可以轻松地为资产创作做出贡献，而无需面临重大技术障碍。

只需在 模板中心中选择一千多种行业和平台相关设计中的一种，然后根据自己的喜好编辑颜色、字体和布局即可。