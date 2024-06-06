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基础版本

Free

适用于独立设计师，个人创业者等。

套餐包括：

  • 最多可5位协作者共同创作
  • 使用 Linearity Curve 设计素材
  • 3000+ 高级矢量模版
  • AI 高保真一键抠图
  • 自动描摹，一键生成矢量图
  • 2 Artboards per file
  • Max export resolution 1024px x 1024 px
  • Export in JPEG, PNG, TIFF, MP4, Mov, GIF
  • 多设备同步
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专业版本

Popular

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适用于个人、小型团队或自媒体从业者。

基础版中的所有功能，以及：

  • 文件个数无限制
  • Up to 4k video export
  • 商业用途许可
  • 协作者人数无限制
  • 权限分享
  • 进阶评论功能（视频&音频）
  • 免费客服咨询指导
    • ic-spinner icon
  • 高级模板 & 动画预设
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  • 更多 AI 功能

所示价格不含增值税等任何销售税。

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企业版本

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适用于设计需求更多的企业和集团

高级版本中的所有功能，以及：

  • 高级客服咨询指导
  • 个性化软件使用培训
  • 个性化动画设计指导
  • 专业客户经理

    • More features coming soon

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  • AI 图像生成
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  • AI 智能文案写作
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  • 品牌风格把控
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  • 共享字体管理系统
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  • 组织范围内的自定义模板

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2 Artboards

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最多 5 个文件

文件个数无限制

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文件导入（Figma、AI、Sketch...）

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High-resolution Exports

Up to 1024px in height and width

无限

无限

跨设备同步（iPad、Mac & iPhone）

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Unlimited

文件导出（PDF、PNG、JPG、SVG）

TIFF, PNG, JPG, MP4, Mov, GIF

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软件功能

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动画预设

基本预设

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钢笔工具

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自动追踪

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Linearity Figma Plugin

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画笔工具

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