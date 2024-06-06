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适用于独立设计师，个人创业者等。
套餐包括：
- 最多可5位协作者共同创作
- 使用 Linearity Curve 设计素材
- 3000+ 高级矢量模版
- AI 高保真一键抠图
- 自动描摹，一键生成矢量图
- 2 Artboards per file
- Max export resolution 1024px x 1024 px
- Export in JPEG, PNG, TIFF, MP4, Mov, GIF
- 多设备同步
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适用于个人、小型团队或自媒体从业者。
基础版中的所有功能，以及：
- 文件个数无限制
- Up to 4k video export
- 商业用途许可
- 协作者人数无限制
- 权限分享
- 进阶评论功能（视频&音频）
- 免费客服咨询指导
- 高级模板 & 动画预设
- 更多 AI 功能
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适用于设计需求更多的企业和集团
高级版本中的所有功能，以及：
- 高级客服咨询指导
- 个性化软件使用培训
- 个性化动画设计指导
- 专业客户经理
- AI 图像生成
- AI 智能文案写作
- 品牌风格把控
- 共享字体管理系统
- 组织范围内的自定义模板
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最多 5 个文件
文件个数无限制
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文件导入（Figma、AI、Sketch...）
High-resolution Exports
Up to 1024px in height and width
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跨设备同步（iPad、Mac & iPhone）
Unlimited
文件导出（PDF、PNG、JPG、SVG）
TIFF, PNG, JPG, MP4, Mov, GIF
无限
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