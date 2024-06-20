在矢量设计方面，Illustrator是目前业界的标准。 但是， 它的复杂性和高额的费用，促使设计师寻找市场上最好的替代设计软件。

我们相信Linearity Curve（原Vectornator）是Adobe Illustrator的最佳替代品。 它有一个直观的用户界面，不会在功能和效率上打折扣。 它提供了高级功能：自动跟踪、形状生成器、背景移除和布尔运算。

Linearity Curve不仅仅是一个Adobe Illustrator的替代品。 享受直观的工作流程，更好的第三方导入，以及实时协作。

我们的平台还内置了入门提示和干货满满的视频教程。

今天，许多设计师正在寻找Adobe Illustrator的替代品，特别是在Mac和iPad上。 Adobe Illustrator Creative Cloud推出了许多更新，对用户来说，学习曲线较长。 要掌握Adobe Illustrator的许多键盘快捷键、隐藏选项和切换键需要很长时间。

Linearity Curve (原Vectornator)是为那些希望替代Illustrator的设计师提供的完美数字插图软件。