比Adobe Illustrator更胜一筹，更加出彩？
了解为何众多的插画设计师如今更青睐Linearity Curve（原Vectornator）而非Adobe Illustrator。
为何首选Curve而非Adobe Illustrator？
早在1987年，Adobe Illustrator为平面设计带来了革命性的变化。 白驹过隙，时移事改。 在全新的设计时代，主打创造、革新设计还得看Linearity Curve（原Vectornator)。
功能特点
Illustrator
自动描摹
模板中心
背景移除
Animation integration
导入Figma文件
导入Sketch文件
直观的操作界面
3m+ free images
80k+ free icons
实时协作（即将推出）
提升30%
归功于Curve的快捷行动栏、背景移除和模板等超级功能。
使用 AI 驱动工具
比如自动描摹、一键抠图，以及即将推出的AI生成的文本和图像。
与团队一起创作
多人共享工作区 即将推出新功能：团队成员实时协作。
合作与超越
Linearity Curve（前身为Vectornator）是一款强大的图形设计工具，它提供了高度直观和用户友好的界面，使其成为各级设计团队的理想选择。
与市场上的其他平面设计工具不同，Linearity Curve将易用性和可及性放在首位，使团队成员能够快速、轻松地上手该软件，创造出精美的设计。 号外！实时协作即将到来！
作为一名设计师和内容创作者，我发自内心地认可Linearity Curve（原Vectornator），它是我工作时不可或缺的工具。
企业设计师、Logo设计师、手写字体设计师
开启你的设计之旅
如果您在 iPad 上使用 Adobe Illustrator，则只能使用 Apple Pencil 作为唯一的触控笔选项。 Linearity Curve（原Vectornator）与非Apple的应用高度兼容，如Wacom Bamboo系列。 选择权在您手中。
- 在iPad、iPhone或Mac上设计。
- 针对苹果铅笔进行了优化。
- 与第三方触控笔兼容。
与Apple生态系统高度兼容
如果您经常使用苹果产品，您会爱上Linearity Curve丝滑无比的操作流程。 我们的软件经过优化，无缝衔接您所有的 Apple 设备，并共享iOS 的特定手势。
操作界面？ 流畅且强大。
设计体验？ 灵动而活泼。
超多的第三方导入选项
Linearity Curve（前身为 Vectornator）支持从 Figma、Illustrator、Sketch 以及其他软件导入文件。 使用 Linearity Curve，你还可以在其他程序上继续编辑文件。
让您的工作更简单轻松，我们一直在这里！
一键背景移除，超快完成任务
在Linearity Curve（原Vectornator）中，移除背景可以一步到位。 选择您的图像并点击移除背景即可。 在Adobe Illustrator中，移除图像背景非常麻烦。 您必须用钢笔工具来绘制路径并剪切蒙版。 或者通过用魔法棒绘制背景选区，然后删除图像背景。
模版助力，释放你的想象力
我们的模版可以给您带来全新的设计灵感。 立即使用Linearity Curve 模板，让创意起航吧！查看更多模板
Vectornator 在 iPadOS 14 和 iOS 14 及更高版本或 macOS Big Sur 及更高版本上运行（原生支持 M1）。现在就开始吧！