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ic-home icon学院资源101 矢量设计课程

101 矢量设计课程

我们的在线课程由才华横溢的插画家 Aysel 为大家讲解。

101 矢量设计课程

课程重点

本课程面向初学者，大家将学习到有关在 iPad 上使用矢量进行设计的所有知识。 我们将从绝对的基础知识开始，然后慢慢积累知识和技能。 在每集结束时，都会学到一些可以运用的技巧，不用模仿也可以创作出原创作品，将想象力释放到作品中。

教学价值

我们将以清晰而系统的方式介绍 Linearity Curve（前身为 Vectornator）中的每个工具、功能、操作和手势。 在课程结束时，你会发现矢量设计比你最初想象的要容易得多！ 这是因为 Curve 是世界上最直观、最用户友好的矢量设计软件。

我们还将介绍一些最基本的设计理论和原则，因此您将知道如何选择正确的调色板，以精美的布局组织元素，或者绘制充满生机的角色。

另外，在每一集中，我们将共同创建从简单到复杂的完整设计。 在此过程中，您将能够看到自己的惊人进步。

本课程分为两部分：初级和中级。 准备好在玩矢量图的同时学习了吗？

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  • 什么是向量及其用途
  • 如何轻松浏览 Curve 界面
  • 如何使用最重要的矢量工具来创建任何可以想象的形状
  • 如何使用颜色、色彩效果和调色板
  • 加快工作流程的最重要手势
  • 构图和色彩理论

在第一集中，我们将学习 Linearity Curve 的欢迎界面并深入了解每一个按钮的作用。 我们先创建一个新文档，然后直接开始设计一套图标组合，此过程中我们会用到 3 种工具：图形工具、选择工具和节点工具。 这些工具都很重要，也都容易上手。

在本集中，我们还将介绍最常用的快捷手势。 您还将学习如何创建调色板。

  • 创建新文档
  • 导入草图
  • 创建和组织图层
  • 更改文档设置
  • 为调色板添加颜色
  • 使用形状工具创建基本形状
  • 使用节点工具更改矢量路径的形态
  • 使用选择工具（及其其他模式）移动、编辑和变换路径
  • 采用单指按住屏幕来锁定元素的纵横比缩放，也可锁定角度旋转。
  • 对多个元素进行分组

布尔运算是矢量设计中需要了解的最重要的功能之一，因为您可以由此处理简单的形状（我们已经学到过了），然后将其转化为更复杂的设计。 不用担心，我们一步一步讲解。 我们还会温故在第 1 集中学到的所有内容，帮助您熟能生巧。 本期课程我会教大家如何设计出一套缤纷可爱的水果图标吧！

  • 继续练习选择工具、节点工具和图形工具
  • 学习图层管理的新技巧、分组和快捷手势
  • 导入调色板
  • 最常用的布尔运算
  • 铅笔工具简介

谁说只有专业插画师才能创作精美的矢量艺术作品？ 用对了工具，你也可以！ 经常在纸上画画，但是矢量用起来非常不舒服？ 大错特错，Linearity Curve帮你刷新认知。 我们有一款手绘工具，可以让为您提供纸笔绘图的真实触感。 我们今天要学习铅笔工具（Pencil Tool）。

铅笔工具将成为您开启设计之旅的最好朋友。 可用于创建具有流畅、灵动感觉的形状。 这就是为什么我们在这一集中选择画猫猫咪 猫咪是如此软绵并且流动的生物，所以我们用铅笔工具绘制猫咪非常自然，可以达到想要的流动感。

• 铅笔工具和路径平滑

• 使用节点工具进行节点工作和编辑矢量路径

• 细化、细化、细化

• 加入矢量路径

• 同时使用 “填色” 和 “描边”、“交换填色和描边”

给我们留下深刻的印象 我们在 101 课程中已经学到了这么多。 大家正在慢慢成为矢量设计巨星。

在本集中，我们将即将锤炼之前学到的工具和技能——选择工具及其所有模式、用于路径编辑的节点工具、用于绘制简单物体的形状工具以及铅笔工具。

同时，本集也会触及到新领域，如何用色彩表达自己。 我们将学习渐变，使用不透明度、模糊以及这些功能的组合，让您的插画更具深度。 综上所述，我们可以用一个整页设计项目做展示——一个美丽的日落场景。

• 布局理论

• 创建和调整渐变

• 使用 “不透明度”（也适用于渐变）

• 使用模糊功能

• 创建简单的阴影和 3D 效果

我们知道。 矢量设计因此而受到不好的评价。 钢笔工具是一款必备的矢量设计工具，如果你以前从未使用过，它可能会表现得很有趣。 但它也非常适合在绘图时获得完全的精度。

在本集结束时，您将可以轻松使用钢笔工具及其所有功能。 学习这些基础知识可能需要时间，掌握它们甚至需要更长的时间。 但是所有美好的事物都需要练习，钢笔工具也不例外。 而且，因为我们知道你渴望更多，所以我们还将介绍 Masking 来创作这幅宁静的锦鲤鱼池插图。

这堂课结束后，你将完成本课程的初学者部分，所以准备好你的 iPad ——我们会让它变得有意义的！

• 具有所有功能的钢笔工具

• 了解不同类型的节点

• 学习钢笔工具手势

• 了解屏蔽以及何时使用它

• 重新应用你迄今为止获得的所有知识

在第一集中，我们将学习 Linearity Curve 的欢迎界面并深入了解每一个按钮的作用。 我们先创建一个新文档，然后直接开始设计一套图标组合，此过程中我们会用到 3 种工具：图形工具、选择工具和节点工具。 这些工具都很重要，也都容易上手。

在本集中，我们还将介绍最常用的快捷手势。 您还将学习如何创建调色板。

  • 创建新文档
  • 导入草图
  • 创建和组织图层
  • 更改文档设置
  • 为调色板添加颜色
  • 使用形状工具创建基本形状
  • 使用节点工具更改矢量路径的形态
  • 使用选择工具（及其其他模式）移动、编辑和变换路径
  • 采用单指按住屏幕来锁定元素的纵横比缩放，也可锁定角度旋转。
  • 对多个元素进行分组

布尔运算是矢量设计中需要了解的最重要的功能之一，因为您可以由此处理简单的形状（我们已经学到过了），然后将其转化为更复杂的设计。 不用担心，我们一步一步讲解。 我们还会温故在第 1 集中学到的所有内容，帮助您熟能生巧。 本期课程我会教大家如何设计出一套缤纷可爱的水果图标吧！

  • 继续练习选择工具、节点工具和图形工具
  • 学习图层管理的新技巧、分组和快捷手势
  • 导入调色板
  • 最常用的布尔运算
  • 铅笔工具简介

谁说只有专业插画师才能创作精美的矢量艺术作品？ 用对了工具，你也可以！ 经常在纸上画画，但是矢量用起来非常不舒服？ 大错特错，Linearity Curve帮你刷新认知。 我们有一款手绘工具，可以让为您提供纸笔绘图的真实触感。 我们今天要学习铅笔工具（Pencil Tool）。

铅笔工具将成为您开启设计之旅的最好朋友。 可用于创建具有流畅、灵动感觉的形状。 这就是为什么我们在这一集中选择画猫猫咪 猫咪是如此软绵并且流动的生物，所以我们用铅笔工具绘制猫咪非常自然，可以达到想要的流动感。

• 铅笔工具和路径平滑

• 使用节点工具进行节点工作和编辑矢量路径

• 细化、细化、细化

• 加入矢量路径

• 同时使用 “填色” 和 “描边”、“交换填色和描边”

给我们留下深刻的印象 我们在 101 课程中已经学到了这么多。 大家正在慢慢成为矢量设计巨星。

在本集中，我们将即将锤炼之前学到的工具和技能——选择工具及其所有模式、用于路径编辑的节点工具、用于绘制简单物体的形状工具以及铅笔工具。

同时，本集也会触及到新领域，如何用色彩表达自己。 我们将学习渐变，使用不透明度、模糊以及这些功能的组合，让您的插画更具深度。 综上所述，我们可以用一个整页设计项目做展示——一个美丽的日落场景。

• 布局理论

• 创建和调整渐变

• 使用 “不透明度”（也适用于渐变）

• 使用模糊功能

• 创建简单的阴影和 3D 效果

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Aysel
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今天就是试试Linearity吧！

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