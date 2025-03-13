我们将以清晰而系统的方式介绍 Linearity Curve（前身为 Vectornator）中的每个工具、功能、操作和手势。 在课程结束时，你会发现矢量设计比你最初想象的要容易得多！ 这是因为 Curve 是世界上最直观、最用户友好的矢量设计软件。

我们还将介绍一些最基本的设计理论和原则，因此您将知道如何选择正确的调色板，以精美的布局组织元素，或者绘制充满生机的角色。

另外，在每一集中，我们将共同创建从简单到复杂的完整设计。 在此过程中，您将能够看到自己的惊人进步。

本课程分为两部分：初级和中级。 准备好在玩矢量图的同时学习了吗？

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