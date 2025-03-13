101 矢量设计课程
我们的在线课程由才华横溢的插画家 Aysel 为大家讲解。
课程重点
本课程面向初学者，大家将学习到有关在 iPad 上使用矢量进行设计的所有知识。 我们将从绝对的基础知识开始，然后慢慢积累知识和技能。 在每集结束时，都会学到一些可以运用的技巧，不用模仿也可以创作出原创作品，将想象力释放到作品中。
教学价值
我们将以清晰而系统的方式介绍 Linearity Curve（前身为 Vectornator）中的每个工具、功能、操作和手势。 在课程结束时，你会发现矢量设计比你最初想象的要容易得多！ 这是因为 Curve 是世界上最直观、最用户友好的矢量设计软件。
我们还将介绍一些最基本的设计理论和原则，因此您将知道如何选择正确的调色板，以精美的布局组织元素，或者绘制充满生机的角色。
另外，在每一集中，我们将共同创建从简单到复杂的完整设计。 在此过程中，您将能够看到自己的惊人进步。
本课程分为两部分：初级和中级。 准备好在玩矢量图的同时学习了吗？
- 什么是向量及其用途
- 如何轻松浏览 Curve 界面
- 如何使用最重要的矢量工具来创建任何可以想象的形状
- 如何使用颜色、色彩效果和调色板
- 加快工作流程的最重要手势
- 构图和色彩理论
发布日期:
Aysel
插画师
您是否会推荐本视频？
今天就是试试Linearity吧！