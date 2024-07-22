我们迄今的旅程
隆重登场
早在2017年，我们推出了“Linearity Curve”（原Vectornator），致力于让专业设计触手可及，面向全球用户。
16 Oct 2017
成长
我们的工具包不断扩展，功能倍增，从最初的简单解决方案演变为如今满足各级设计团队需求的多功能软件。
16 Jun 2018
拥抱变革
着眼于未来，我们踏上了品牌重塑之旅。 我们将软件更名为“Linearity Curve”，并对视觉形象进行了全面改造。
3 Jan 2023
提升熟悉度
尽管在视觉上进行了全面调整，但我们仍然是您所熟悉和喜爱的设计平台。 借助Linearity Curve，您可以使用您喜爱的工具和功能，而且还有更多令人期待的功能。
27 Jul 2023
焕发活力
我们全新的品牌形象歌颂创造力、合作和众多使用我们工具的用户。 它充满活力、大胆且自信。 它代表了我们的使命，即为设计过程注入新的活力。
27 Jul 2023
为未来做好准备
Linearity Curve 标志着我们公司开启了大胆的新篇章，为即将推出的令人兴奋的新设计功能敞开了大门。
27 Jul 2023
什么叫"品牌重塑"？
品牌不仅仅是一个标志或一个名称；它是公司的个性和人们对其的感知。 另一方面，品牌重塑涉及更新或改造品牌，以更好地适应不断变化的目标和价值观。 为了让我们的新品牌焕发生机，我们将着力于三个关键领域。
Linearity如何表达我们的个性
他人如何感受Linearity
作为个体如何传播我们的品牌
变革背后的动机
我们早期的品牌在 Vectornator 的初创阶段曾给予我们很好的支持。 然而，随着我们软件的不断发展和用户群体的不断壮大，我们深感其已不再符合我们的愿景。
Linearity Curve 不是普通的设计工具，它蕴含着无限的创意可能性，而我们充满活力的新形象正是对此的体现。
我们的品牌和产品名称
我们的品牌名称"Linearity"（线性）的灵感源自于创造直线或曲线的矢量路径或线性线条。 它涵盖了我们不断增长的产品组合。
在重新命名我们的软件时，我们旨在传达动态和变革的同时强调其基于矢量的工具。 我们最终确定了"Linearity Curve"这个品牌名称，它向贝塞尔曲线致敬，这一革命性的数学方程使矢量设计成为可能。
我们的新标识
我们的新标识向原版致敬，同时融入了反映我们品牌演变的现代设计元素。
Linearity标识捕捉了矢量线条、动感和创意合作，动态而大胆地展现了我们的品牌形象。
Linearity Curve象征着一支铅笔，它是我们最受欢迎的矢量工具之一，也是创造力的象征。 它的弧形边缘和线性元素与我们的图形系统完美契合，与Linearity标志相得益彰。
品牌颜色
经过一番有趣的探索，我们找到了最能体现Linearity精神的色彩方案。 橙色是主色调，象征着我们的品牌活泼灵动。 我们还加入了辅助色，包括充满活力的绿色、欢快的黄色和愉悦的粉色。