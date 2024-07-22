我们早期的品牌在 Vectornator 的初创阶段曾给予我们很好的支持。 然而，随着我们软件的不断发展和用户群体的不断壮大，我们深感其已不再符合我们的愿景。

Linearity Curve 不是普通的设计工具，它蕴含着无限的创意可能性，而我们充满活力的新形象正是对此的体现。