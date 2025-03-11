扁平插画
如何绘制锦鲤
学习如何使用Linearity Curve中的钢笔工具来创建曲线和形状。 Aysel 将指导您从收集素材到设计锦鲤，再到丰富细节的整个绘制过程。
难度
进阶
设备
iPad
类别
扁平插画
⚠️ Vectornator 已升级为 Linearity Curve。 本视频中所展示的为原Vectornator界面。
课程重点
在Linearity Curve中掌握钢笔工具，绘制设计锦鲤池插画。
教学价值
在本教程中，您将学习与钢笔工具（一种必备的矢量绘图工具）相关的技能。 本教程涵盖了使用钢笔工具的基础知识，包括创建形状、操作手柄以及理解不同的音符类型，例如非对称、对称、单一和断开的音符。 重点是实际应用，特别侧重于绘制日本锦鲤。
在本教程结束时，你将能够掌握使用钢笔工具 的绘画技巧，了解如何创建各种形状和曲线，并熟练地调整和操作矢量路径。 Aysel 将向您展示使用节点工具 微调矢量路径来创建断开连接节点的替代方法，以获得更流畅的绘制体验。 此外，您将学习诸如剪辑蒙版 之类的高级操作，可以在不擦除部分绘图的情况下精确控制设计元素。
本教程除基本技能外，还演示了鱼类轮廓的创建，并介绍了用于在睡莲中创建切口的布尔运算 。
在本教程的最后阶段，Aysel 介绍了添加阴影 以增强整体构图的技巧，为那些想要提高矢量绘制技巧和创作日本锦鲤插画的人提供了全面的学习体验。
通过本教程增强您的插画技能，释放您的创造力！
发布日期:
Aysel
插画师
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