在本教程中，您将学习与钢笔工具（一种必备的矢量绘图工具）相关的技能。 本教程涵盖了使用钢笔工具的基础知识，包括创建形状、操作手柄以及理解不同的音符类型，例如非对称、对称、单一和断开的音符。 重点是实际应用，特别侧重于绘制 日本锦鲤。

在本教程结束时，你将能够掌握使用 钢笔工具 ic-pen icon 的绘画技巧，了解如何创建各种形状和曲线，并熟练地调整和操作矢量路径。 Aysel 将向您展示使用 节点工具 ic-node icon 微调矢量路径来创建断开连接节点的替代方法，以获得更流畅的绘制体验。 此外，您将学习诸如 剪辑蒙版 ic-mask icon 之类的高级操作，可以在不擦除部分绘图的情况下精确控制设计元素。

本教程除基本技能外，还演示了鱼类轮廓的创建，并介绍了用于在睡莲中创建切口的 布尔运算 ic-boolean icon 。

在本教程的最后阶段，Aysel 介绍了添加阴影 ic-shadow icon 以增强整体构图的技巧，为那些想要提高矢量绘制技巧和创作日本锦鲤插画的人提供了全面的学习体验。

通过本教程增强您的插画技能，释放您的创造力！