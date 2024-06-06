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Linearity Curve 更新

Linearity Cloud 优化存储方案

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我们的 Linearity Cloud 将为您带来无与伦比的便利和安心--这是一个安全可靠的文件存储解决方案，可让您跨设备无缝同步文件，并随时在线或离线访问文件（该功能只适用于中国大陆以外地区）。

11 Oct 2023

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西班牙语网站正式上线！

macOS

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Linearity.io is now available in Spanish

我们的网站现已推出西班牙语版本，提供翻译后的教育内容、使用案例、常见问题，以及方便的语言切换器，实现无缝导航。我们之后会将更多的内容翻译为西班牙语，的包括不断增加的教程视频库、完全翻译的《用户指南》。

25 Sep 2023

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一键抠图功能提升

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macOS

Background Removal in Linearity Curve

在 5.1.0 中，我们改进了"背景移除工具"的精确度和细节处理能力，确保每张移除背景后的照片都干净清晰，实现高级的抠图效果。此外，我们还对画板、选择行为等进行了大量改进。

24 Aug 2023

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现在更新
Vectornator 全新升级为 Linearity Curve

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最新推出Linearity Curve 5.0.0！ 我们的软件以前被称为 Vectornator，经过了大胆的改造。 我们为您带来一个全新的名字和充满活力的全新外观，完美地体现了我们未来的重点。 为增强用户体验做好准备，敬请关注即将推出的令人兴奋的新功能。

27 Jul 2023

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使用可自定义的模板节省时间

iOS

macOS

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对着空白的画布发呆？ 使用模板，您可以快速启动您的想法，并立即将其变为现实。 我们的全新模版中心包含数百种针对社交媒体、在线广告、品牌素材等的可定制设计。

27 Jul 2023

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Mac 的选项卡式文档显示

macOS

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Linearity Curve 4.13.6 更新

借助 4.13.6 更新，您可以在 Mac 上方便地在选项卡中查看文档，而不是单独的窗口。 我们还为画板添加了高级导出选项、CYMK 文件导出和锁定对齐功能。

8 Jun 2023

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小更新会带来很大的不同

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Text and rotation improvements in Linearity Curve

我们的开发人员不仅在开发闪亮的新工具和界面升级，还想出了改进现有功能的方法。 享受改进的旋转功能、画板颜色、多色文本等。

11 Apr 2023

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使用 “背景移除” 提高效率

iOS

macOS

省时的背景去除工具非常适合你想要将摄影元素整合到设计中。 允许您快速将主体与照片隔离开来，便于用作设计组件。

22 Feb 2023

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使用 4.11.0 提高您的工作效率

iOS

macOS

为了补充苹果iOS/iPadOS 16的变化，我们创造了一种时尚且可定制的iPad体验，感觉类似于开发桌面应用程序。 此外，我们还简化了管理器，以便您可以轻松访问所需的所有选项。

25 Nov 2022

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可自定义的操作栏

iOS

通过此更新，您可以自定义操作栏，以便快速轻松地访问所需的一切。 只需拖动即可添加或删除项目，例如参考线、标尺和拷贝样式/粘贴样式。

25 Nov 2022

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使用形状生成器雕刻复杂的设计

iOS

macOS

在 4.10.0 更新中，你可以探索形状生成器的无限可能性，这是一款强大的工具，允许你通过将多个形状组合或减去为一个来创建复杂的形状。

25 Aug 2022

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自动描图的插画模式

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Auto Trace Illustration Mode in Linearity Curve

无需花费数小时使用钢笔工具描绘线条和形状。 现在，你可以将任何插图从基于位图的程序（如 Procreate）导入到 Linearity Curve 中，点击自动跟踪（自动描摹），静静等待神奇的发生。

10 Aug 2022

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高级图层和嵌套组

iOS

macOS

Nested groups in Linearity Curve

在 4.8.0 中，您可以享受完全可编辑的群组，甚至可以享受群组中的无限群组。 这些群组和嵌套组就像文件夹一样，整齐地放在更新的 “图层” 选项卡中。 前套组可以随意展开，以显示其中的所有元素。

13 May 2022

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无限制调色板

iOS

macOS

Linearity Curve color palettes

现在，您可以根据需要创建任意数量的调色板，并使用颜色面板轻松调整。 只需轻点一下，就能轻松编辑已保存的调色板，添加不同的颜色和渐变效果，或直接将其删除。

4 Apr 2022

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自动跟踪的涂鸦模式

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macOS

Auto Trace lettering in Linearity Curve

在将想法融入作品之前，您会在纸上画出大致的草图吗吗？ 使用我们新的涂鸦模式，您导入的绘图将立即转换为矢量形状。

17 Feb 2022

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现在就试试 Linearity！

现在就开始吧！
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