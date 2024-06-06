Vectornator 全新升级为 Linearity Curve

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最新推出Linearity Curve 5.0.0！ 我们的软件以前被称为 Vectornator，经过了大胆的改造。 我们为您带来一个全新的名字和充满活力的全新外观，完美地体现了我们未来的重点。 为增强用户体验做好准备，敬请关注即将推出的令人兴奋的新功能。