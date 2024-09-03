定价计划

节省33%

ic-plan-01 icon

基础版本

免费

适用于独立设计师，个人创业者等。

套餐包括：

  • 最多可5位协作者共同创作
  • 使用 Linearity Curve 设计素材
  • 3000+ 高级矢量模版
  • 2 Artboards per file
  • 多设备同步
  • Max file size export of 100 MB
  • Import MOV and MP4 files
  • Invite, share projects and files with anyone
免费获取
ic-plan-02 icon

专业版本

Popular

$

119.99

/
$9.99 月套餐

适用于个人、小型团队或自媒体从业者。

基础版中的所有功能，以及：

  • 文件个数无限制
  • Up to 4k video export
  • 商业用途许可
  • 协作者人数无限制
  • 权限分享
  • 免费客服咨询指导
  • 高级模板 & 动画预设
  • Max file size export of 100 MB
    • ic-spinner icon
  • 更多 AI 功能

所示价格不含增值税等任何销售税。

即将推出
ic-plan-03 icon

企业版本

联系我们

适用于设计需求更多的企业和集团

高级版本中的所有功能，以及：

  • 高级客服咨询指导
  • 个性化软件使用培训
  • 个性化动画设计指导
  • 专业客户经理
    • ic-spinner icon
  • 品牌风格把控
    • ic-spinner icon
  • 共享字体管理系统
    • ic-spinner icon
  • 组织范围内的自定义模板
即将推出

套餐对比

ic-plan-01 icon
基础版本
ic-plan-02 icon
专业版本
ic-learn-v1 icon

使用

Artboards

2

无限

无限

创建文件

最多 5 个文件

文件个数无限制

文件个数无限制

文件导入（Figma、AI、Sketch...）

ic-select icon
ic-select icon

跨设备同步（iPad、Mac & iPhone）

ic-select icon
ic-select icon

文件导出（PDF、PNG、JPG、SVG）

ic-close icon
ic-select icon
ic-ar icon

软件功能

动画预设

基本预设

高级预设

高级预设

钢笔工具

ic-select icon
ic-select icon

GIF 导出

ic-select icon
ic-select icon

Linearity Figma Plugin

ic-select icon
ic-select icon

模板

基本模版

高级模板

高级模板

亚马逊
苹果
谷歌
Disney logo
Sumup logo
Cisco logo
Facebook F logo

常见问题

还需要其他帮助？ 访问我们的帮助页面。

现在就试试 Linearity！

现在就开始吧！
v2