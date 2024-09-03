定价计划
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基础版本
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免费
适用于独立设计师，个人创业者等。
套餐包括：
- 最多可5位协作者共同创作
- 使用 Linearity Curve 设计素材
- 3000+ 高级矢量模版
- 2 Artboards per file
- 多设备同步
- Max file size export of 100 MB
- Import MOV and MP4 files
- Invite, share projects and files with anyone
专业版本
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$$9.99 月套餐
119.99
/ 年
适用于个人、小型团队或自媒体从业者。
基础版中的所有功能，以及：
- 文件个数无限制
- Up to 4k video export
- 商业用途许可
- 协作者人数无限制
- 权限分享
- 免费客服咨询指导
- 高级模板 & 动画预设
- Max file size export of 100 MB
- 更多 AI 功能
即将推出
所示价格不含增值税等任何销售税。
即将推出
企业版本
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适用于设计需求更多的企业和集团
高级版本中的所有功能，以及：
- 高级客服咨询指导
- 个性化软件使用培训
- 个性化动画设计指导
- 专业客户经理
- 品牌风格把控
- 共享字体管理系统
- 组织范围内的自定义模板
套餐对比
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Artboards
2
无限
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创建文件
最多 5 个文件
文件个数无限制
文件个数无限制
文件导入（Figma、AI、Sketch...）
跨设备同步（iPad、Mac & iPhone）
文件导出（PDF、PNG、JPG、SVG）
动画预设
基本预设
高级预设
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GIF 导出
Linearity Figma Plugin
模板
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高级模板
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