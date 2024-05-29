功能特点

专业设计化繁为简

Linearity Curve 为您的设计团队助力。 在短时间内，将创意概念转化为商业平面设计。

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设计团队的一体化软件

想要的功能Curve都有！ Linearity Curve是一款便捷、高效、高质量的图形设计平台——适用于不同工作环境，不管是在办公室内，还是在户外。

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快速创建平面素材

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节省时间和利润

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用 Linearity Curve 做设计

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用 Linearity Move 做动画

免费试用
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在同一软件中设计和制作动画

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快速设计专业素材

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使用 AI 工具节省时间

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削减外包成本

以极低的成本实现行业内的高水平

好的设计不一定很难，也不一定很贵。 Linearity Curve 让任何级别的团队都能低成本，高品质的方式创建所需素材。

轻松创建专业品质的横幅广告和社交媒体帖子素材。

制作可跨平台兼容的品牌素材，用于动画、印刷和网页。

随时随地通过 Linearity Cloud 访问您的设计素材。

免费试用

一次订购，两种产品

Linearity Curve 和 Linearity Move 为一体化设计系统。 设计、插图，甚至是动画素材——所有这些都无需切换应用程序。

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设计模式

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动画模式

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两种模式随时切换

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支持 iPad 和 Apple Pencil

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是时候让设计团队动起来了！

Linearity 可让您的社交媒体团队轻松制作专业品质的动画内容，无需外包。

30%

转化率提升

230

每月节省设计小时数

50%

点击成本下降

80%

转化率提升

用AI驱动的工具提升生产力

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轻松使用自动描摹处理元素

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通过集成的AI图像生成节省时间

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使用一键抠图处理素材

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使用AI背景替换快速更改环境氛围

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集中化您的设计流程

  • 素材库收纳了您的所有设计，方便您随时访问
  • 浏览学院中的模板和教程
  • 访问数千种免费素材，如图标、Unsplash集成、字体等
  • 切换到Linearity Move，轻松从您的素材创建惊艳动画
免费试用
苹果年度最佳APP

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G2 评论

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苹果商店评价

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成功导出6百万+设计素材

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Capterra 评论

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使用动态和静态模板直接开始

快速入门，新手友好。 您可以从 3k 多种免费模板中进行选择，为您的创意流程增添动力。 

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作为一个团队，我们使用 Linearity 来替代 Adobe Illustrator。 我们很欣赏Linearity，我们能够快速而轻松地创建内容

Mehmet Akif Kaya

Mikroterra 创始人

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工作区域大革新：随时随地工作

您从未见过这样的矢量设计软件。 Linearity Curve 是一个图形设计程序，可在您所有喜爱的设备上运行。

使用适用于iPad和iPhone的iOS矢量编辑器，随时随地进行创作。 实时协作和云功能即将推出。

畅享具有跨平台完整功能的 Mac 应用程序

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观看教程，快速掌握设计技巧

通过 Linearity Move 账户，您的团队可以访问所有视频教程。 增强动画能力，提高工作效率。 

查看所有教程

支持第三方软件导入

继续使用最趁手的工具。 Linearity 兼容 Figma、Illustrator 和其他任何矢量设计格式。

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可在苹果系统上使用

在 iPad 和 Mac 上享受无缝的 Apple 原生体验。 还觉得不够？想要更多细节？ 使用Apple Pencil以获得更高的精确度。

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常见问题

还需要其他帮助？ 访问我们的帮助中心。

现在就试试 Linearity！

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