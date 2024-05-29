您从未见过这样的矢量设计软件。 Linearity Curve 是一个图形设计程序，可在您所有喜爱的设备上运行。

使用适用于iPad和iPhone的iOS矢量编辑器，随时随地进行创作。 实时协作和云功能即将推出。

畅享具有跨平台完整功能的 Mac 应用程序