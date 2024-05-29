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Capterra 评论
作为一个团队，我们使用 Linearity 来替代 Adobe Illustrator。 我们很欣赏Linearity，我们能够快速而轻松地创建内容
Mehmet Akif Kaya
Mehmet Akif Kaya
Mikroterra 创始人
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