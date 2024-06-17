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Linearity 活动
加入我们，观看专题展示、预览、团队新闻、设计领域小组讨论等。 您还可以观看我们活动的视频回放。
Linearity 活动
设计应用于多种场合的社媒帖子模版
已结束
在本次活动中，我们的模板团队负责人Nastassia Rybak带领我们全面了解了模板素材的高级玩法，如何扩展您的设计并使其适应您的品牌。
18 Aug 2023
为商业品牌设计插画
已结束
什么是系统性插画？ 如何创作出可以在其他媒介上重复使用的插画素材？ 观看我们与 Maddy Zoli 的线上活动，了解更多信息！
12 Jul 2023
如何为视觉方案增光添彩
已结束
在本次深入讨论中，我们探讨了我们对人工智能的使用、未来可能会变成什么样子，以及在设计可扩展的营销资产时使用我们的功能。
30 May 2023
关于人工智能、教育和动画设计的对话
已结束
我们与一些我们最喜欢的柏林艺术家和合作者进行了对话。 我们谈到了在设计领域建立职业生涯，并就人工智能、动画设计和教育背景等所有方面分享了看法。
15 Mar 2023
Linearity 用户反馈
看看我们的深度用户如何评价Linearity的产品：
Aidan
Carolyn
Marco
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