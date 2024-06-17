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Linearity 活动

加入我们，观看专题展示、预览、团队新闻、设计领域小组讨论等。 您还可以观看我们活动的视频回放。

Linearity 活动

设计应用于多种场合的社媒帖子模版

已结束

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在本次活动中，我们的模板团队负责人Nastassia Rybak带领我们全面了解了模板素材的高级玩法，如何扩展您的设计并使其适应您的品牌。

18 Aug 2023

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为商业品牌设计插画

已结束

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什么是系统性插画？ 如何创作出可以在其他媒介上重复使用的插画素材？ 观看我们与 Maddy Zoli 的线上活动，了解更多信息！

12 Jul 2023

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如何为视觉方案增光添彩

已结束

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在本次深入讨论中，我们探讨了我们对人工智能的使用、未来可能会变成什么样子，以及在设计可扩展的营销资产时使用我们的功能。

30 May 2023

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关于人工智能、教育和动画设计的对话

已结束

平面设计师插画师的圆桌会议

我们与一些我们最喜欢的柏林艺术家和合作者进行了对话。 我们谈到了在设计领域建立职业生涯，并就人工智能、动画设计和教育背景等所有方面分享了看法。

15 Mar 2023

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Linearity 用户反馈

看看我们的深度用户如何评价Linearity的产品：

Aidan

超级适合像我一样的初学者！

Carolyn

非常好用，我也可以很快的上手。

Marco

感谢整个团队，非常好用的产品，整个活动非常有趣，最后的问答环节也很有帮助。

Joseph

这场活动给我了很足的动力和灵感，非常感谢。

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