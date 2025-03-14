什么是辅助线？ 学习如何在Curve中创建 辅助线（或参考线）之前，我们首先要理解什么是 辅助线？为什么它对矢量设计如此重要？ 辅助线是可以帮助您精确对齐画布上的文本和其他矢量对象的直线。如果想要设计页面整齐，需要把文字和矢量元素对齐到辅助线上。辅助线总是处于最上层，清晰可见，方便定位。然而，辅助线并不会干扰到您的文档图层，在导出的作品中也不会出现。 在Curve中，有三种不同类型辅助线：

Linearity Curve中所有的参考线默认设置为激活和可见，但您可以在 视图 > 显示参考线中隐藏参考线。

相关视频 How to design a logo Learn how to create this intricate logo in Linearity Curve in this tutorial by Will Paterson.

图形辅助线 Curve中的图形辅助线可以通过访问 辅助线面板来创建。要绘制新的图形辅助线，请点击 图层菜单中画板标题右侧的 辅助线图标。您会进入一个独立的辅助线面板，工具栏会自动变为辅助线工具栏，且仅显示绘图工具。

如何创建图形辅助线 从 辅助线工具栏中选择任意工具，然后直接在画布上开始绘制。 图形辅助线的形状可以是简单的直线，也可以是复杂的方形、圆形、多边形或螺旋形。 一旦您绘制好参考线，把它拖曳至画布上的合适位置，然后再转到“ 图层菜单”。 图形辅助线会被自动锁定。您也可以通过菜单栏中的 视图 > 吸附到参考线激活吸附到参考线功能，助您轻松精准对齐文档中的元素。

Note: 图形辅助线将始终显示在设计的最上层，并在其他层上绘图时锁定。

隐藏/显示图形辅助线 点击 图层标题 旁边的 隐藏/显示 图标来隐藏或显示该图层的所有辅助线。

旁边的 图标来隐藏或显示该图层的所有辅助线。 点击 每条辅助线旁边的 隐藏/显示图标来隐藏或显示该特定辅助线。

Note: 在图层中隐藏辅助线时，您画板上的任何智能辅助线也同时会被隐藏。

Note: 只有当标尺被激活时，才可添加辅助线。

如果您要添加一条新的辅助线，点击标尺上的任何地方，将其拖拽至画布上即可。画布上会出现一条蓝色的辅助线，在整个设计过程中辅助您制图。 要创建 水平辅助线，请点击并拖拽您的画板左边界的标尺。 要创建垂直 辅助线，请点击并拖拽您的画板上边界的标尺。

如何自动 吸附辅助线 当您移动和抓取任何元素到您的文档时，Vectornator会靠近附近元素自动显示浅蓝色的智能辅助线，在靠近元素中心/边缘时自动吸附。 您可以在Vectornator中激活您的辅助线吸附/捕捉选项，可以帮助您精准对齐。 要激活"吸附"选项，从菜单栏进入 视图 > 吸附到辅助线。 您可以通过我们的教学视频标志设计教程更好的理解使用辅助线。

激活吸附选项 您还可以为自己的导图激活捕捉选项。该选项对于将矢量元素与导图对齐非常有用，可以帮助你做到精确。 进入快速设置 ic-settings icon 。在此，点击"激活吸附到辅助线" ic-snap-guides icon 按钮激活吸附选项。