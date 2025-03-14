什么是辅助线？
学习如何在Curve中创建辅助线（或参考线）之前，我们首先要理解什么是辅助线？为什么它对矢量设计如此重要？
辅助线是可以帮助您精确对齐画布上的文本和其他矢量对象的直线。如果想要设计页面整齐，需要把文字和矢量元素对齐到辅助线上。辅助线总是处于最上层，清晰可见，方便定位。然而，辅助线并不会干扰到您的文档图层，在导出的作品中也不会出现。
在Curve中，有三种不同类型辅助线：
Linearity Curve中所有的参考线默认设置为激活和可见，但您可以在视图 > 显示参考线中隐藏参考线。
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How to design a logo
Learn how to create this intricate logo in Linearity Curve in this tutorial by Will Paterson.
图形辅助线
Curve中的图形辅助线可以通过访问辅助线面板来创建。要绘制新的图形辅助线，请点击图层菜单中画板标题右侧的辅助线图标。您会进入一个独立的辅助线面板，工具栏会自动变为辅助线工具栏，且仅显示绘图工具。
如何创建图形辅助线
从辅助线工具栏中选择任意工具，然后直接在画布上开始绘制。图形辅助线的形状可以是简单的直线，也可以是复杂的方形、圆形、多边形或螺旋形。
一旦您绘制好参考线，把它拖曳至画布上的合适位置，然后再转到“图层菜单”。
图形辅助线会被自动锁定。您也可以通过菜单栏中的视图 > 吸附到参考线激活吸附到参考线功能，助您轻松精准对齐文档中的元素。
Note:
图形辅助线将始终显示在设计的最上层，并在其他层上绘图时锁定。
复制图形辅助线
来到辅助线图层，选择您要复制的辅助线，然后在按下⌥键的同时拖放该辅助线即可。
隐藏/显示图形辅助线
- 点击图层标题旁边的隐藏/显示图标来隐藏或显示该图层的所有辅助线。
- 点击每条辅助线旁边的隐藏/显示图标来隐藏或显示该特定辅助线。
Note:
在图层中隐藏辅助线时，您画板上的任何智能辅助线也同时会被隐藏。
如何使用标尺并创建辅助线
Curve默认显示标尺，您的文档中每个画板上都附有可供参考的标尺。
如何使用标尺并创建辅助线
辅助线是垂直或水平的直线，从标尺上拖拽至画板中就可以创建辅助线。
Note:
只有当标尺被激活时，才可添加辅助线。
如果您要添加一条新的辅助线，点击标尺上的任何地方，将其拖拽至画布上即可。画布上会出现一条蓝色的辅助线，在整个设计过程中辅助您制图。
要创建水平辅助线，请点击并拖拽您的画板左边界的标尺。
要创建垂直辅助线，请点击并拖拽您的画板上边界的标尺。
删除辅助线
要删除辅助线，点击并按住辅助线的手柄，将其移到艺术板外。这样辅助线就消失了。
如何自动吸附辅助线
当您移动和抓取任何元素到您的文档时，Vectornator会靠近附近元素自动显示浅蓝色的智能辅助线，在靠近元素中心/边缘时自动吸附。
您可以在Vectornator中激活您的辅助线吸附/捕捉选项，可以帮助您精准对齐。
要激活"吸附"选项，从菜单栏进入视图 > 吸附到辅助线。
您可以通过我们的教学视频标志设计教程更好的理解使用辅助线。
激活吸附选项
您还可以为自己的导图激活捕捉选项。该选项对于将矢量元素与导图对齐非常有用，可以帮助你做到精确。
进入快速设置。在此，点击"激活吸附到辅助线" 按钮激活吸附选项。