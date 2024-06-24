参加我们的免费网络研讨会“学习如何使用 Linearity Move 制作动画”，时间为 6 月 6 日下午 5:00
用户指南
无论您是探索新工具的资深设计师，还是刚刚踏入营销设计领域的初学者，我们都将为您提供支持！
将您的所有文件集中到一个安全的空间，在所有设备上享受无缝设计体验。
从社交媒体宣传片到苹果商店截图，我们的素材库中有大量现成的模板，您可以根据自己的品牌需求进行调整。
工作区
在一个安全的地方访问您的所有文件。
矢量编辑
使用我们功能强大的工具进行精确设计。
颜色
玩转色调、渐变和介于两者之间的一切。
文本
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图像
导入、编辑和矢量化图像。
素材库
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您是否希望制作出令人惊叹的版式设计，让人一目了然，有效传达您的信息？本教程将向您展示如何使用视觉层次来帮助您。
Color Palettes
Remove image background with a click
Basic canvas gestures
Editing Text Style
从我们的 101 矢量设计课程开始你的设计之旅。
本系列视频教程涵盖 Linearity Curve 的重要工具、功能、操作和 iPad 上的手势。课程结束后，您将拥有扎实的基础和信心，创造出令人惊叹的视觉效果。
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