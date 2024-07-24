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创建品牌设计系统

用 Curve 做设计

创建品牌设计系统

在本教程中，我们将使用线性曲线创建品牌设计系统。 我们将从Logo开始，创建品牌价值，品牌调色板，决定排版，创建品牌图案，最后，我们将使用品牌设计系统制作模拟广告。 在 Linearity Curve 中跟随制作品牌设计系统的过程！

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    难度

    进阶

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    设备

    Mac

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    类别

    用 Curve 做设计

课程重点

在本教程中，您将学习如何在 Linearity Curve 中为品牌做设计的整个过程。

教学价值

在本教程中，我们将探讨制作品牌设计系统的主要方面。 我们的设计师 Mursalleen 将引导您了解品牌设计所需的各种细节，从决定品牌价值、调色板选择和排版选择，到最终创建包含设计系统所有元素的最终模型的所有步骤。

我们将探索品牌设计的以下方面：

品牌价值：

了解使用品牌价值指导设计系统背后的原则。

调色板：

探索选择受品牌核心主题启发的有凝聚力的调色板的过程。

排版选择：

深入了解排版世界，以及选择符合品牌声音和指导方针的字体背后的逻辑。

品牌模式创作：

使用现有设计元素开发可重复且具有视觉吸引力的品牌模式。

打样印刷：

了解如何将您的品牌元素无缝集成到实际应用程序中。

发布日期:

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