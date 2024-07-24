用 Curve 做设计
创建品牌设计系统
在本教程中，我们将使用线性曲线创建品牌设计系统。 我们将从Logo开始，创建品牌价值，品牌调色板，决定排版，创建品牌图案，最后，我们将使用品牌设计系统制作模拟广告。 在 Linearity Curve 中跟随制作品牌设计系统的过程！
难度
进阶
设备
Mac
类别
用 Curve 做设计
课程重点
在本教程中，您将学习如何在 Linearity Curve 中为品牌做设计的整个过程。
教学价值
在本教程中，我们将探讨制作品牌设计系统的主要方面。 我们的设计师 Mursalleen 将引导您了解品牌设计所需的各种细节，从决定品牌价值、调色板选择和排版选择，到最终创建包含设计系统所有元素的最终模型的所有步骤。
我们将探索品牌设计的以下方面：
品牌价值：
了解使用品牌价值指导设计系统背后的原则。
调色板：
探索选择受品牌核心主题启发的有凝聚力的调色板的过程。
排版选择：
深入了解排版世界，以及选择符合品牌声音和指导方针的字体背后的逻辑。
品牌模式创作：
使用现有设计元素开发可重复且具有视觉吸引力的品牌模式。
打样印刷：
了解如何将您的品牌元素无缝集成到实际应用程序中。
发布日期:
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