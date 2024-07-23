在本视频教程中，您将学习如何使用自动描摹（Auto Trace）创建炫酷的蛇形插图。

从 Procreate 中的基本草图开始，我们将演示选择图像、在草图模式下应用自动描摹以及调整对比度以实现所需结果的过程。

在本教程中，Aysel 还介绍了如何使用渐变为插图着色、创建背景、优化路径以及为插图添加最后的润色。 提供的分步说明和提示使您可以轻松遵循并创建自己的矢量图稿。 因此，观看视频，玩得开心，让你的创造力源源不断。