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使用自动描摹（Auto Trace）来加快插画过程

用 Curve 做设计

使用自动描摹（Auto Trace）来加快插画过程

轻轻一点，在几秒钟将草图变成矢量！ Aysel 将向你展示如何使用自动描摹（Auto Trace）来实现漂亮的矢量纹理，通常情况下，绘制类似纹理需要很长时间。

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    难度

    进阶

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    设备

    iPad

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    类别

    用 Curve 做设计

⚠️ Vectornator 已升级为 Linearity Curve。 本视频中所展示的为原Vectornator界面。

课程重点

使用我们的 AI 驱动的自动描摹（Auto Trace）功能，将任何基于像素的草图改进为专业的矢量插图。

教学价值

在本视频教程中，您将学习如何使用自动描摹（Auto Trace）创建炫酷的蛇形插图。

从 Procreate 中的基本草图开始，我们将演示选择图像、在草图模式下应用自动描摹以及调整对比度以实现所需结果的过程。

在本教程中，Aysel 还介绍了如何使用渐变为插图着色、创建背景、优化路径以及为插图添加最后的润色。 提供的分步说明和提示使您可以轻松遵循并创建自己的矢量图稿。 因此，观看视频，玩得开心，让你的创造力源源不断。

发布日期:

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Aysel
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插画师

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