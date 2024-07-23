用 Curve 做设计
使用自动描摹（Auto Trace）来加快插画过程
轻轻一点，在几秒钟将草图变成矢量！ Aysel 将向你展示如何使用自动描摹（Auto Trace）来实现漂亮的矢量纹理，通常情况下，绘制类似纹理需要很长时间。
难度
进阶
设备
iPad
类别
用 Curve 做设计
⚠️ Vectornator 已升级为 Linearity Curve。 本视频中所展示的为原Vectornator界面。
课程重点
使用我们的 AI 驱动的自动描摹（Auto Trace）功能，将任何基于像素的草图改进为专业的矢量插图。
教学价值
在本视频教程中，您将学习如何使用自动描摹（Auto Trace）创建炫酷的蛇形插图。
从 Procreate 中的基本草图开始，我们将演示选择图像、在草图模式下应用自动描摹以及调整对比度以实现所需结果的过程。
在本教程中，Aysel 还介绍了如何使用渐变为插图着色、创建背景、优化路径以及为插图添加最后的润色。 提供的分步说明和提示使您可以轻松遵循并创建自己的矢量图稿。 因此，观看视频，玩得开心，让你的创造力源源不断。
发布日期:
您是否会推荐本视频？
今天就是试试Linearity吧！免费试用