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如何在 Linearity Curve 中设计英文创意字体

用 Curve 做设计

如何在 Linearity Curve 中设计英文创意字体

使用自定义字体，让你的狂热爱不释手！ 超级轻松，新手友好。

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    难度

    入门

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    设备

    iPad

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    类别

    用 Curve 做设计

课程重点

威尔·帕特森教你如何创建自定义字体，为设计增添专属以你的个性化风格，脱颖而出。

教学价值

设计师可能会沉迷于字体。 毕竟，这是工作的一部分！ 我们每天都在处理字体；我们能够在野外识别出我们钟爱的字体，并且积累了一份常用的、最喜欢的和想要尝试的字体列表。 如果认同这一点，那么你以前可能已经考虑过设计自己的字体。 字体创作可能看起来很乏味，但是使用自己设计的字体会带很高的成就感！ 跃跃欲试？迫不及待？那就观看整个视频。

在这个适合初学者的教程中，平面设计师威尔·帕特森教你如何从最著名的无衬线字体之一蒙特塞拉（Monsterrat）特开始设计自定义字体。

为了给您的字体增添个性化风格，我们将使用轮廓文本工具将文本转换为矢量，然后通过在节点周围移动来编辑形状。 Will 会分享一些技巧，让节点保持方向，让你的新字体看起来“独到且专业”！

发布日期:

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如何使用文本工具

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