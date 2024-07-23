设计师可能会沉迷于字体。 毕竟，这是工作的一部分！ 我们每天都在处理字体；我们能够在野外识别出我们钟爱的字体，并且积累了一份常用的、最喜欢的和想要尝试的字体列表。 如果认同这一点，那么你以前可能已经考虑过设计自己的字体。 字体创作可能看起来很乏味，但是使用自己设计的字体会带很高的成就感！ 跃跃欲试？迫不及待？那就观看整个视频。

在这个适合初学者的教程中，平面设计师威尔·帕特森教你如何从最著名的无衬线字体之一蒙特塞拉（Monsterrat）特开始设计自定义字体。

为了给您的字体增添个性化风格，我们将使用轮廓文本工具将文本转换为矢量，然后通过在节点周围移动来编辑形状。 Will 会分享一些技巧，让节点保持方向，让你的新字体看起来“独到且专业”！