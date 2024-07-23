在样式菜单中，您可以找到当前所使用工具的管理器。您还可以查看和编辑所选对象的属性，以及管理导入选项，等等。
打开样式菜单
您可以在屏幕右侧找到样式菜单，按⌥⌘2键即可随时隐藏/显示样式菜单。您还可以折叠样式菜单，以便拥有简洁的工作界面，更好地专注于当前的工作。
样式菜单还具有内容感应功能，会根据所选内容自动加载额外的选项。这些选项将直接出现在排列菜单的底部。
样式菜单的顶部包含几项基本操作，在这里，您可以调节选定对象的位置、旋转角度、尺寸及相关参数。同时，您可以在这里对水平翻转或者垂直翻转选定元素。点击即可执行相关操作。
下方为六个可折叠的下拉菜单：
- 形状 - 该菜单为内容感应菜单，只有在选中闭合图形时才会出现。
- 排列 - 菜单内包括元素堆叠层级、对齐及分散方式、创建及取消蒙版、重复操作、成组及取消成组。
- 外观 - 混合模式、不透明度、以及模糊。
- 填充 - 改变元素的填充颜色
- 描边 - 改变元素的描边颜色
- 阴影 - 该菜单内包含为元素添加阴影、调节阴影的颜色、角度、以及偏移度
- 路径 - 该菜单内包所有处理矢量路径所需要的功能
填充、描边和阴影菜单可以通过切换按钮开启或关闭相应的功能。
Note:
如果您已经熟悉iPad上Curve的操作，会发现虽然菜单增多了，但整体结构是相似的。
形状菜单
形状菜单位于位置菜单下方，可让您设置形状或路径的圆角半径和平滑度。该部分是内容感应菜单，并根据当前激活的工具显示平滑度选项或圆角半径选项。
排列菜单
在形状部分下方，您可以找到以下排列选项，您可以通过以下方式调整元素：
A - 顺序： 更改元素的堆叠顺序。
B - 对齐： 这里有六种不同的对齐方式
C - 分散： 将多个元素水平分布或者垂直分布
E - 蒙版： 单击即可启用蒙版或者停用蒙版
D - 重复操作： 一键重复上次操作
F - 组合： 将多个元素成组或者取消成组
外观菜单
在排列选项的正下放，您可以找到外观菜单。选中元素后，管理器就会被激活，您可以执行以下操作：
A - 混合模式，点击后会出现下拉弹窗，由此选择不同的混合模式
B - 改变元素的不透明度
C - 改变元素的模糊程度
路径菜单
您可以通过路径菜单内包含的各项功能编辑并修改矢量路径或图形。该菜单内包含：
A - 布尔运算
B - 链接路径、合成路径、分离路径
C - 打开路径或者闭合路径
D - 添加或删除贝塞尔锚点
E - 沿路径排列文本、反转路径、将路径轮廓化、以及偏移路径
内容感知选项
与iPad模式相同，Mac的样式菜单也有内容感知功能。它会根据当前选定的元素进行调整。例如，当用钢笔工具绘图时，管理器上端会自动出现锚点菜单，由此您可以改变锚点类型 (A)，闭合 (B) 或打开 (C) 路径。
内容感应选项总是出现在管理器的上方。
当您选中文本框时，将会出现文本选项，您可以在其中选择字体类型（A）、文本对齐方式（B）、更改字距、 字母间距和行距（C），设置文本框调整大小（D）行为或从文本创建轮廓（E）。
工具栏
您可以在工具栏找到在Mac中常用的关键工具和快捷操作。我们的Mac应用程序界面包含两个独立的工具栏，详情见下方：
Curve的Mac应用界面由两个工具栏组成:
左侧工具栏
有了Curve界面左侧的工具栏，您可以用其中的工具选择、绘制、擦除形状和添加文本。
自定义工具栏
您按照自己的设计习惯，将不同的图标添加到顶部工具栏内。在工具栏区域单机右键，选择自定义工具栏，或者到查看>自定义工具栏。
Curve的默认工具栏包含：
- 布尔操作可以直接访问应用程序的布尔操作。
- 成组/取消成组可以在画布上快速组合或取消组合多个元素。
- 蒙版/取消蒙版可以快速为元素添加或取消蒙版。
- 将文本转换为路径可以将您的文本元素转换成矢量形状。
- 点击图库会弹出一个窗口，由此您可以将SF符号、照片等其他外部素材导入插画中。
如果您想完全隐藏顶部的工具栏，可以从菜单栏中通过查看>显示/隐藏工具栏来实现。