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工作区

操作界面

在样式菜单中，您可以找到当前所使用工具的管理器。您还可以查看和编辑所选对象的属性，以及管理导入选项，等等。

打开样式菜单

您可以在屏幕右侧找到样式菜单，按⌥⌘2键即可随时隐藏/显示样式菜单。您还可以折叠样式菜单，以便拥有简洁的工作界面，更好地专注于当前的工作。

样式菜单还具有内容感应功能，会根据所选内容自动加载额外的选项。这些选项将直接出现在排列菜单的底部。

inspector Linearity

样式菜单的顶部包含几项基本操作，在这里，您可以调节选定对象的位置、旋转角度、尺寸及相关参数。同时，您可以在这里对水平翻转或者垂直翻转选定元素。点击即可执行相关操作。

下方为六个可折叠的下拉菜单：

  • 形状 - 该菜单为内容感应菜单，只有在选中闭合图形时才会出现。
  • 排列 - 菜单内包括元素堆叠层级、对齐及分散方式、创建及取消蒙版、重复操作、成组及取消成组。
  • 外观 - 混合模式、不透明度、以及模糊。
  • 填充 - 改变元素的填充颜色
  • 描边 - 改变元素的描边颜色
  • 阴影 - 该菜单内包含为元素添加阴影、调节阴影的颜色、角度、以及偏移度
  • 路径 - 该菜单内包所有处理矢量路径所需要的功能

填充、描边和阴影菜单可以通过切换按钮开启或关闭相应的功能。

inspector 2

Note:

如果您已经熟悉iPad上Curve的操作，会发现虽然菜单增多了，但整体结构是相似的。

形状菜单

形状菜单位于位置菜单下方，可让您设置形状或路径的圆角半径平滑度。该部分是内容感应菜单，并根据当前激活的工具显示平滑度选项圆角半径选项

排列菜单

在形状部分下方，您可以找到以下排列选项，您可以通过以下方式调整元素：

A - 顺序： 更改元素的堆叠顺序。

B - 对齐： 这里有六种不同的对齐方式

C - 分散： 将多个元素水平分布或者垂直分布

E - 蒙版： 单击即可启用蒙版或者停用蒙版

D - 重复操作： 一键重复上次操作

F - 组合： 将多个元素成组或者取消成组

alt

外观菜单

在排列选项的正下放，您可以找到外观菜单。选中元素后，管理器就会被激活，您可以执行以下操作：

A - 混合模式，点击后会出现下拉弹窗，由此选择不同的混合模式

B - 改变元素的不透明度

C - 改变元素的模糊程度

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路径菜单

您可以通过路径菜单内包含的各项功能编辑并修改矢量路径或图形。该菜单内包含：

A - 布尔运算

B - 链接路径、合成路径、分离路径

C - 打开路径或者闭合路径

D - 添加或删除贝塞尔锚点

E - 沿路径排列文本、反转路径、将路径轮廓化、以及偏移路径

alt

内容感知选项

与iPad模式相同，Mac的样式菜单也有内容感知功能。它会根据当前选定的元素进行调整。例如，当用钢笔工具绘图时，管理器上端会自动出现锚点菜单，由此您可以改变锚点类型 (A)，闭合 (B) 或打开 (C) 路径。

内容感应选项总是出现在管理器的上方。

alt

当您选中文本框时，将会出现文本选项，您可以在其中选择字体类型（A）、文本对齐方式（B）、更改字距、 字母间距行距（C），设置文本框调整大小（D）行为或从文本创建轮廓（E）。

text options

工具栏

您可以在工具栏找到在Mac中常用的关键工具快捷操作。我们的Mac应用程序界面包含两个独立的工具栏，详情见下方：

Curve的Mac应用界面由两个工具栏组成:

Tool bars interface

左侧工具栏

有了Curve界面左侧的工具栏，您可以用其中的工具选择、绘制、擦除形状和添加文本。

The toolbar Mac

自定义工具栏

您按照自己的设计习惯，将不同的图标添加到顶部工具栏内。在工具栏区域单机右键，选择自定义工具栏，或者到查看>自定义工具栏

Curve的默认工具栏包含：

  • 布尔操作可以直接访问应用程序的布尔操作。
  • 成组/取消成组可以在画布上快速组合或取消组合多个元素。
  • 蒙版/取消蒙版可以快速为元素添加或取消蒙版。
  • 将文本转换为路径可以将您的文本元素转换成矢量形状。
  • 点击图库会弹出一个窗口，由此您可以将SF符号、照片等其他外部素材导入插画中。
Customize tool bar

如果您想完全隐藏顶部的工具栏，可以从菜单栏中通过查看>显示/隐藏工具栏来实现。

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