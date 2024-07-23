在样式菜单中，您可以找到当前所使用工具的管理器。您还可以查看和编辑所选对象的属性，以及管理导入选项，等等。

打开样式菜单 您可以在屏幕右侧找到样式菜单，按⌥⌘2键即可随时隐藏/显示样式菜单。您还可以折叠样式菜单，以便拥有简洁的工作界面，更好地专注于当前的工作。 样式菜单还具有 内容感应功能，会根据所选内容自动加载额外的选项。这些选项将直接出现在排列菜单的底部。

样式菜单的顶部包含几项基本操作，在这里，您可以调节选定对象的位置、旋转角度、尺寸及相关参数。同时，您可以在这里对水平翻转或者垂直翻转选定元素。点击即可执行相关操作。 下方为六个可折叠的下拉菜单： 形状 - 该菜单为内容感应菜单，只有在选中闭合图形时才会出现。

排列 - 菜单内包括元素堆叠层级、对齐及分散方式、创建及取消蒙版、重复操作、成组及取消成组。

外观 - 混合模式、不透明度、以及模糊。

填充 - 改变元素的填充颜色

描边 - 改变元素的描边颜色

阴影 - 该菜单内包含为元素添加阴影、调节阴影的颜色、角度、以及偏移度

路径 - 该菜单内包所有处理矢量路径所需要的功能 填充、描边和阴影菜单可以通过切换按钮开启或关闭相应的功能。

Note: 如果您已经熟悉iPad上Curve的操作，会发现虽然菜单增多了，但整体结构是相似的。

形状菜单 形状菜单位于位置菜单下方，可让您设置形状或路径的 圆角半径和 平滑度。该部分是内容感应菜单，并根据当前激活的工具显示 平滑度选项或 圆角半径选项。

排列菜单 在形状部分下方，您可以找到以下排列选项，您可以通过以下方式调整元素： A - 顺序： 更改元素的堆叠顺序。 B - 对齐： 这里有六种不同的对齐方式 C - 分散： 将多个元素水平分布或者垂直分布 E - 蒙版： 单击即可启用蒙版或者停用蒙版 D - 重复操作： 一键重复上次操作 F - 组合： 将多个元素成组或者取消成组

外观菜单 在排列选项的正下放，您可以找到外观菜单。选中元素后，管理器就会被激活，您可以执行以下操作： A - 混合模式，点击后会出现下拉弹窗，由此选择不同的混合模式 B - 改变元素的不透明度 C - 改变元素的模糊程度

路径菜单 您可以通过路径菜单内包含的各项功能编辑并修改矢量路径或图形。该菜单内包含： A - 布尔运算 B - 链接路径、合成路径、分离路径 C - 打开路径或者闭合路径 D - 添加或删除 贝塞尔锚点 E - 沿路径排列文本、反转路径、将路径轮廓化、以及偏移路径

内容感知选项 与iPad模式相同，Mac的样式菜单也有内容感知功能。它会根据当前选定的元素进行调整。例如，当用钢笔工具绘图时，管理器上端会自动出现锚点菜单，由此您可以改变 锚点类型 (A)，闭合 (B) 或打开 (C) 路径。 内容感应选项总是出现在管理器的上方。

当您选中文本框时，将会出现 文本选项，您可以在其中选择 字体类型（A）、文本 对齐方式（B）、更改 字距、 字母 间距和 行距（C），设置 文本框调整大小（D）行为或从文本 创建轮廓（E）。

工具栏 您可以在工具栏找到在Mac中常用的 关键工具和 快捷操作。我们的Mac应用程序界面包含两个独立的工具栏，详情见下方： Curve的Mac应用界面由两个工具栏组成: 左侧工具栏 （1）包含了选择和添加元素到画布的主要工具。

（1）包含了选择和添加元素到画布的主要工具。 顶部（编辑）工具栏 （2），这里您可以访问最常用的操作。

自定义工具栏 您按照自己的设计习惯，将不同的图标添加到顶部工具栏内。在工具栏区域单机右键，选择 自定义工具栏，或者到 查看> 自定义工具栏。 Curve的默认工具栏包含： 布尔操作 可以直接访问应用程序的布尔操作。

可以直接访问应用程序的布尔操作。 成组/取消成组 可以在画布上快速组合或取消组合多个元素。

可以在画布上快速组合或取消组合多个元素。 蒙版/取消蒙版 可以快速为元素添加或取消蒙版。

可以快速为元素添加或取消蒙版。 将文本转换为路径可以将您的文本元素转换成矢量形状。

点击 图库会弹出一个窗口，由此您可以将SF符号、照片等其他外部素材导入插画中。

如果您想完全隐藏顶部的工具栏，可以从菜单栏中通过 查看>显示/隐藏工具栏来实现。