Linearity Curve 支持两种网格:经典的垂直方形网格和基于三角形的等距网格。 启用网格后,它将显示在画布的顶部和元素上方。要激活网格,请进入菜单栏 > 视图 > 显示网格 (1)。

垂直网格 要设置垂直正方形网格,选择视图 > 网格设置,然后选择垂直 (1)。 在" 间距"框内键入数字以更改其设置,例如单元格之间的间距及其各自的角度。

Note: 使用网格时,将矢量路径捕捉到网格可能会有所帮助。从菜单栏 > 视图激活"捕捉到网格"。

等距网格 要在Linearity Curve Mac App 上设置等距网格,请选择视图 > 网格设置。在弹出的窗口中,选择等距 (2)。在此,您可以调整网格线之间的距离 (A) 和角度 (B)。

所谓"经典的等距网格"是30度角,但您可以设置一个 45度角的不同等距网格,绘制出不同美感的形状。

ic-play icon Watch the video below to tap into the powers of Linearity Curve's Isometric Grid with our Editorial Lead Ben.