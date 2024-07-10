在本节中，我们将了解如何创建新的设计项目，包括如何选择预设画布来创建设计稿件。

Linearity Curve 为印刷和营销设计提供了各种实用尺寸的预设模板，便于快速轻松地创建新的项目。

在这里，您可以设置新文档的尺寸和您偏好使用的度量单位。然后点击 创建 按钮，即可打开全新文档。

要创建特定尺寸的新文档，只需简单点击 预设模板 ，或者点击窗口底部的 显示详细信息 （F）按钮，即可打开模板选项。

在文档选择器中您可以直接双击打开某个预设文档，进入编辑界面。也可以单击选中某个文档，再点击右下角的“创建“将其打开。

Linearity Curve 的 Mac 版软件提供了不同尺寸的文档，包括 iOS 应用程序图标和不同的社交媒体帖子尺寸。

在文档窗口的左侧，您可以找到尺寸类别，在此您可以浏览预设文档尺寸的各个部分。

在这里，您可以查看我们提供的所有尺寸 (1)，也可以查看自己创建的自定义尺寸 (2)。

您还可以按照类别浏览不同尺寸：

A - 纸张 ic-paper icon

B - 设备 ic-devices icon

C - 分辨率 ic-resolutions icon

D - 社交媒体 ic-social icon

E - 图标 ic-icons icon

向下滚动或点击菜单中的类别名称，即可快速找到所需的尺寸。