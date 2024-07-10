在本节中，我们将了解如何创建新的设计项目，包括如何选择预设画布来创建设计稿件。
创建自定义尺寸的文档
要创建特定尺寸的新文档，只需简单点击预设模板，或者点击窗口底部的显示详细信息（F）按钮，即可打开模板选项。
在这里，您可以设置新文档的尺寸和您偏好使用的度量单位。然后点击创建按钮，即可打开全新文档。
在文档选择器中您可以直接双击打开某个预设文档，进入编辑界面。也可以单击选中某个文档，再点击右下角的“创建“将其打开。
Linearity Curve 的 Mac 版软件提供了不同尺寸的文档，包括 iOS 应用程序图标和不同的社交媒体帖子尺寸。
在文档窗口的左侧，您可以找到尺寸类别，在此您可以浏览预设文档尺寸的各个部分。
在这里，您可以查看我们提供的所有尺寸 (1)，也可以查看自己创建的自定义尺寸 (2)。
您还可以按照类别浏览不同尺寸：
- A - 纸张
- B - 设备
- C - 分辨率
- D - 社交媒体
- E - 图标
向下滚动或点击菜单中的类别名称，即可快速找到所需的尺寸。
创建新自定义文档模版
您可以从头开始将文档保存为模板，也可以使用其中某预设选项。
单击"文档"窗口底部的"显示详细信息"按钮，底部会跳出模版尺寸编辑界面。
或者，双击任何预设文档模板 (1) 后，模板选项将自动打开。在此区域卡中，您可以更改文档的大小和单位，然后选中复选框将其保存为新的“自定义模板” (3) 并为其命名。
如果您选择的是预设模板，显示的尺寸和单位会自动更改。您也可以单击“隐藏详细信息” (2) 关闭模板选项。
最后，单击“创建”按钮。新文档将自动创建并打开。
创建自定义文档模板
您可以在侧边栏的自定义类别中找到保存的模板。
双击自定义模板可使用该模板创建新文档。右键单击任何模板可将其删除 (A)。
您可以在我们的网站上了解更多关于社交媒体模板尺寸的信息。