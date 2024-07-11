Procreate作为iPad上的绘画软件有其出彩之处，但它缺乏专业矢量设计所需的复杂工具和功能。

如果您正在寻找一款基于矢量的设计软件，以满足所有的矢量需求，那Linearity Curve 就是您的不二之选。 凭借其丰富的工具套件，我们的软件可以在 iPad、iPhone 或 Mac 上快速轻松地创建矢量图形，是设计师的权威之选。

但这还不是全部哦。 此外，您还可将Procreate和Linearity Curve结合使用，无缝衔接，您可以毫不费力地结合这两个程序的优势，增强您的工作流程，不必在二者之间做出选择。