对比

共同使用Linearity Curve与Procreate

让我们一起探索这两项工具的无穷奥妙

iPad screen with coffee orange purple modern vector Packaging

天作之合

我们相信高效的工作流程，因此我们建立了Linearity Curve，以配合和支持其他软件。 利用我们的尖端技术，您可以轻松地将您在Procreate上创建的位图艺术作品转化为时尚和专业的矢量设计，同时保持高清画质。 这意味着您拥有了两个设计领域的强大功能：位图艺术的灵活性和创造性，还有矢量图形的可伸缩性和多功能性。

现在开始

功能特点

Procreate

钢笔工具

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第三方设备

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Animation integration

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Templates

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自动描摹

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等距网格

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3m+ free images

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80k+ free icons

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提升30%

Linearity Curve用户报告表明，与其他工具相比，我们的设计速度提升了30%，归功于Curve的快捷行动栏、背景移除和模板等超级功能。

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使用 AI 驱动工具

使用背景移除工具一键抠图 将Logo草图一键转换为矢量图形 敬请期待新功能！将由AI生成的文本和图像添加到设计项目中。

与团队一起创作

与团队成员共享文件，无需频繁发送微信消息与电子邮件。 敬请期待新功能！实时评论以及实时协作。

coming soon

您所需要的工具尽在掌中

Procreate作为iPad上的绘画软件有其出彩之处，但它缺乏专业矢量设计所需的复杂工具和功能。

如果您正在寻找一款基于矢量的设计软件，以满足所有的矢量需求，那Linearity Curve 就是您的不二之选。 凭借其丰富的工具套件，我们的软件可以在 iPad、iPhone 或 Mac 上快速轻松地创建矢量图形，是设计师的权威之选。

但这还不是全部哦。 此外，您还可将Procreate和Linearity Curve结合使用，无缝衔接，您可以毫不费力地结合这两个程序的优势，增强您的工作流程，不必在二者之间做出选择。

设计无边界

我们基于矢量的软件使你能够突破传统像素工具的创意界限。 Linearity Curve 中设计的所有内容均可无限扩展，无论项目的大小或难度如何，您都可以创建保持清晰精美外观的图形设计和设计素材。

图像显示

把调色板拖到任何地方

将 Procreate 文件导入 Linearity Curve 非常简单！ 只需轻点几下，您就可以轻松地在更多功能的环境中继续完善您的设计。

你还可以从Procreate和其他应用程序中轻松导入调色板，只需使用iPad手势或分屏模式进行拖放即可。

插画模式

超多的第三方导入选项

Linearity Curve（原Vectornator）不仅支持 Procreate 文件，还支持许多其他文件，包括 Figma、Illustrator 和 Sketch。

使用 Linearity Curve，你还可以在其他程序上继续编辑文件。 我们尽可能地简化您的工作流程。

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插画模式
inhale exhale relax illustrative design with linearity curve in ipad

涂鸦模式

不知道该选择哪种自动描摹模式？ Linearity Curve将帮您实现。 利用我们的CoreML机器学习模型，Linearity Curve的自动描摹功能将分析您的图像并自动选择"涂鸦"模式。 涂鸦模式可以扫描您画在纸上的草图，并将你的钢笔和铅笔线条变成可编辑的矢量路径。 这种模式对手绘字母和Logo的效果特别好。

模板助力，释放您的想象力

盯着空白的画布发呆？ Linearity Curve 拥有 100 多个设计模板，可帮助您立即开始设计。

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商业

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幻灯片演示

商业

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常见问题

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Procreate

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Adobe Illustrator

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The best Inkscape alternative: Upgrade your marketing design

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Vectornator 在 iPadOS 14 和 iOS 14 及更高版本或 macOS Big Sur 及更高版本上运行（原生支持 M1）。

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